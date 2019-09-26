مجلس النواب يُنهي قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين والتعديل الاول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد

2019/09/26 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، كما انهى قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد./انتهى

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