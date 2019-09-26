نقطتان مهمتان أكد عيلهما روحاني بأحد لقاءاته باميركا

2019/09/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان ايران ترفض الصهيونية بشكل كامل لکن لديها علاقات جيدة مع اليهود بحيث انهم يعیشون في ايران بحرية،

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