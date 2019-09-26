مطالبات نيابية بمحاسبة المعتدين على تظاهرة حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، فاطمة الموسوي، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية بمحاسبة المقصرين الذين قاموا بالاعتداء ضد حملة الشهادات

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