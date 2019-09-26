تباع في مدينة البدير.. احكام بالسجن لمتاجرين بـ المثيل امفيتامين

2019/09/26 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبارأصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لمدة 15 سنة على شخصين تاجروا بمادة المثيل امفيتامين المخدرة، في مدينة النصر بالمحافظة

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "محكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار بحق مدانين اثنين ضبطت داخل سيارتهم 995 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة عن جريمة المتاجرة فيها في مدينة النصر".

وأضاف البيان أن"محكمة جنايات القادسية الهيئة الاولى أصدرت حكما بالسجن لمدة ثمانية اعوام مع غرامة مالية مقدارها عشرون مليون دينار وفي حال عدم الدفع حبسه لمدة سنتين عن جريمة المتاجرة بالاقراص المخدرة وبيعها للمتعاطين في مدينة البدير".

وتابع أن "الاحكام بحق المدانين صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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