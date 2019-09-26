اندلاع حريق وسط السليمانية

2019/09/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اندلع حريق، اليوم الخميس، في احدى الفنادق وسط مدينة السليمانية.

وقال مصدر لشفق نيوز ان حريقاً اندلع في الطابق الاخير لفندق ميهراكو، في شارع سالم الرئيسي، وسط مدينة السليمانية.

وأضاف المصدر ان فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الآن.

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