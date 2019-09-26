2019/09/26 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

طالبت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، فاطمة الموسوي، الخميس، هيأة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حقوق الانسان النيابية تطالب البرلمان بمحاسبة المعتدين على تظاهرة حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حقوق الانسان النيابية تطالب البرلمان بمحاسبة المعتدين على تظاهرة حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).