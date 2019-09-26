كأس العالم في “مهب الريح”.. ماذا يعني كتاب “فيفا” إلى اتحاد الكرة العراقي

2019/09/26 | 16:22

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سومر نيوز: بغداد..



تلقى العراق رسالة خطيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينذر فيها بعقوبات قد تطال الكرة العراقية على خل...

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