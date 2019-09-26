البرلمان يرفض التصويت على مقترح قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة

2019/09/26 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض مجلس النواب، الخميس، التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة للمتطوعين الذين فقدوا أحد شروط التعيين.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن مصدر نيابي، إن "مجلس النواب رفض التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة للمتطوعين الذين فقدوا أحد شروط التعيين، بعدم حصولهم على شهادة دراسية، أو ممن قدموا شهادات غير أصولية".من جانبه، اكد النائب علي بديري أن "بعض الاطراف السياسية تقف بالضد من اعادة المفسوخة عقودهم بذريعة عدم امتلاكهم شهادات متناسين تضحياتهم"، لافتا الى أن "المعترضين غادروا الجلسة للاخلال بالنصاب وهو امر غير صحيح".

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