حزب الحل يتهم تشكيلات سرايا السلام بفرض الأتاوات على أصحاب عجلات الحمل في سيطرات ونقاط التفتيش في مداخل سامراء

2019/09/26 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب حزب الحل ، الاربعاء ٢٥ آيلول ٢٠١٩ ، قيادة عمليات سامراء بفرض سيطرتها وقوة القانون وتفعيل قرارها برفع حظر التجوال الليلي في قضاء سامراء والنواحي التابعة للقضاء ومنع الجهات الامنية غير الحكومية من التحكم والتلاعب بمقدرات مواطني القضاء . وأكد بيان حزب الحل ؛ لازال قضاء سامراء والنواحي التابعة للقضاء يشهد حظر تجوال ليلي […]

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