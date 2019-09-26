البرلمان ينهي قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد

2019/09/26 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انهى مجلس النواب، اليوم الخميس، قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد.

وقال مراسل "الغد برس"، ان "البرلمان انهى قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات".

واضاف انه "انهى قراءة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد".

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