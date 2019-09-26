القوة الجوية يعزز دفاعاته بمحترف افريقي

2019/09/26 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الخميس، تعزيز دفاعات فريقه الكروي بمحترف افريقي.

وقال مدير الفريق مهدي جاسم لـ"الغد برس"، ان "المدافع الغاني ريتشارد بافور وصل الى بغداد، للانضمام لفريق القوة الجوية، وتمثيله في الموسم الحالي 2019-2020".

واضاف جاسم ان "اللاعب الغاني ريتشارد بافور سيخوض يوم غد الجمعة اولى وحداته التدريبية مع الفريق".

يشار الى ان اللاعب المحترف الغاني سبق له تمثيل نادي الإسماعيلي المصري.

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