2019/09/26 | 16:34

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الحشد الشعبي يكثف انتشاره لتامين الزيارة الاربعينية (فيديو)

بهدف تامين بحيرة حمرين ومنفذ المنذرية الحدودي والطرق التي يسلكها

زوار الامام الحسين عليه السلام في محافظة ديالى ، كثفت قوات

الحشد الشعبي جهودها عبر القيام بعمليات امنية مدروسة...تقرير : محمد الكعبي

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