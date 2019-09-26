أول اجراء من الداخلية بحق المعتدين على حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شكّل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة العلاوي ببغداد من قبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد.

واوضحت الداخلية في بيان ورد لشفق نيوز "تسلم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة أقصادها 72 ساعة".

وشدد البيان على أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين"، داعياً الجميع الى "حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان العراقي وخصوصاً العلماء وحملة الشهادات العليا".

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