حملة جديدة ضد ناشطين وصحافيين ومدونين عراقيين..اتهامات وتهديدات عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

2019/09/26 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق عادت مرة اخرى الى الواجهة حملة الاتهامات والتهديدات ضد ناشطين وصحافيين ومدونين عراقيين حملة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا بالتعاون لصالح إسرائيل والولايات المتحدة .هذه المناكفات ازدادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وصولا الى تحولها أحيانا الى ما يشبه التهديدات بالقتل ولكن […]

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