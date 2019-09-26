مفتشية الداخلية: تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء على حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الخميس، لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة العلاوي ببغداد.

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