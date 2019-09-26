2019/09/26 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس شكل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، اليوم الخميس، لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة العلاوي ببغداد.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته “خطوة برس” أن “المفتش العام لوزارة الداخلية شكّل لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية تشكل لجنة تحقيقة بشأن الاعتداء على حملة الشهادات العليا وكالة خطوة برس.

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