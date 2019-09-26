قتلى في زلزال

2019/09/26 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال مسؤولون وشهود إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الخميس، من جراء زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، هز إقليم مالوكو

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