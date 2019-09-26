وزرة النقل: مليون ونصف مسافر نقلوا عبر الخطوط الجوية خلال 2019

2019/09/26 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزرة النقل، اليوم الخميس، نقل أكثر من مليون ونصف المليون مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية خلال العام الحالي.

وذكر وزير النقل عبد

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