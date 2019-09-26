مفتشية الصحة تكشف عن إيقاف هدر مالي تجاوز 121 مليار

2019/09/26 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والبيئة، عن إيقاف هدر مالي تجاوز 121 مليار دينار.

وذكر بيان لمكتب المفتش العام تلقى “النور نيوز” نسخة منه، اليوم، ان “اللجان التدقيقية التابعة الى قسم تدقيق العقود في من تدقيق 456 مناقصة نتج عن هذا الاجراء تخفيض كبير للأسعار الامر الذي ادى الى منع هدر مبلغ مالي (121,823,133) مليار دينار نتيجة الفارق السعري في احالات العقود خلال تسعة اشهر لعام 2019 ولسقف زمني لايتعدى العشرة أيام لكل احالة بما لا يؤثر على مسار الاحالات وانسيابتها نظرأً لاهمية مواضيعها وتعلقها بحياة المواطنين”.

وأوضح، ان “تلك الاحالات شملت عقود الادوية وعقود الاجهزة والمستلزمات الطبية أضافة عقود التجهيز والخدمات الطبية, حيث تم الغاء بعض المناقصات لعدم تطبيقها التعليمات والقوانين”.

وأشار البيان، الى ان “هذه الاعمال تحققت بأجراء زيارات ميدانية مكثفة لتدقيق احتاج الادوية واللقاحات والاجهزة الطبية والمستلزمات والاجهزة الخدمية اضافة الى اجراءات متابعة المشاريع الانشائية الاستثمارية والتشغيلية”.

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