محافظ نينوى يعلن الشروع بتحويل قرية “كوجو” الايزيدية الى ناحية

2019/09/26 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الشروع بتحويل قرية “كوجو” الايزيدية الواقعة في ناحية القيروان التابعة لقضاء البعاج غربي المحافظة الى وحدة ادارية بصفة “ناحية” وضم عدد من القرى إليها.

وقال المرعيد خلال زيارته القرية وافتتاحه معرضا للصور الفوتوغرافية لشهداء قضوا لدى اجتياح تنظيم داعش للقرية وارتكابه مجازر بحق الانسانية، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “اننا عازمون على تنفيذ كافة متطلبات اهالي القرية التي سوف تكون لها اولوية مطلقة في الاستجابة من قبلنا وفاءً وتثميناً لدماء الشهداء الذين ضحوا من اجل العراق”.





وأضاف، “نعلن البدء بتحويل القرية الى وحدة ادارية بصفة ناحية وضم عدد من القرى المحيطة بها بناءً على تنسيق مع اهالي تلك القرى وابناء كوجو”.

وذكر البيان، انه “استمع محافظ نينوى الى مناشدات الأهالي واعدا إياهم بتلبية كافة احتياجاتهم، فيما قام بزيارة مقبرة جماعية لضحايا من ابناء كوجو تمت تصفيتهم بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لقريتهم صيف العام 2014”.





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