توتنهام يحدد مبلغًا فلكيًا لبيع كين

2019/09/26 | 16:54

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متابعة:سومر نيوز

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام حدد سعر هاري كين، نجم الفريق، تحسبًا لطلبه الرحيل، في ظل الأوضاع...

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