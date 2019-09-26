خسائر باريس سان جيرمان تهدد مستقبل توخيل

2019/09/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت تقارير صحفية إن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح تحت التهديد بعد الخسارة الثانية التي تلقاها الفريق في الدوري الفرنسي.

ونال باريس سان جيرمان خسارة قاسية على أرضه وبين جماهيره أمام ستاد ريمس بهدفين نظيفين، أمس الأربعاء، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، ويتقاسم الصدارة مع أنجيه.وهذه الخسارة الثانية لحامل لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن خسر أمام رين 1/2 في المرحلة الثانية من المسابقة.وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أن توخيل يتعرض حاليًا لحملة انتقادات شرسة داخل فرنسا، نتيجة تراجع مستوى الفريق، وتعرضه للخسارة مرتين في 7 مباريات فقط على المستوى المحلي، علمًا بأن الفريق خسر 5 مرات في 38 مباراة بالمسابقة الموسم الماضي.وأكد الموقع، في تقرير نشره، اليوم الخميس، أن هناك أسماء بدأت تتردد في أروقة نادي باريس سان جيرمان لخلافة توخيل، حال استمرار مسلسل الهزائم في المستقبل القريب.وتابع بقوله:"البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني، أبرز المرشحين لخلافة توخيل، رغم أن ولايته الأخيرة برفقة المانيو لم تكن موفقة، وتعرَّض للإقالة، إلا أن استمرار الفريق الإنجليزي على نفس النتائج يمنح مورينيو البراءة من كونه السبب بذلك".ومضى الموقع الإيطالي يقول:"ماسيليميانو آليغري المدرب السابق لنادي يوفنتوس هو المرشح الثاني لخلافة توخيل، كونه قاد البيانكونيري إلى التتويج بالثنائية المحلية الموسم الماضي".وبحسب "كالتشيو ميركاتو"، فإن عقد توخيل مستمر مع باريس سان جيرمان حتى عام 2021، إلا أن نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا ستكون العامل الحاسم في تقرير مصيره، علمًا بأن الفريق افتتح مشواره في المسابقة بفوز عريض على ريال مدريد بثلاثية نظيفة.



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