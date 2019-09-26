رابطة المرأة للحكومة والبرلمان: الإصلاح يحتاج لوقفة لا الاعتداء على حملة الشهادات

2019/09/26 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأت رابطة المرأة العراقية، ان الحديث عن الإصلاح والتغيير يحتاج الى وقفة حقيقة وليس الاعتداء على حملة الشهادات.

وذكرت في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" أننا ندين الممارسات القمعية التي تصر القوات الأمنية على استخدامها لتفريق المتظاهرين والمعتصمين ، ليست المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى استخدام العنف الذي يعد مخالفاً لجميع التزامات العراق الدولية ومنافيا لمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير".وأضافت" فهي اليوم تستهدف شريحة تعتبر في طليعة القوى التي تطمح للمساهمة في التغيير والإصلاح وبرامج التنمية لإيقاف التدهور الذي يشهده الاقتصاد العراقي والتراجع الحاصل في كافة المستويات، والذي تنعكس تداعياته على الحياة العامة والخاصة ومنها السياسية والاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد بشكل مرعب، والذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها بدلاً من تفاقمها، والالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها وأمام الشعب".وطالبت رئيس الوزراء" بالوعود والالتزامات اتجاه بنات وأبناء الشعب ومنهم شريحة الخريجين وحملة الشهادات العليا"، عادة إياه" المسؤول الأول عن تداعي الأوضاع والذي تقع على عاتقه مسؤولية الإصلاح ومحاربة الفساد والإيفاء".وأكدت ان" حملة الشهادات يفترض لهم إن يكونوا في موقع المسؤولية بدلا من إن يشغلها الفاسدين"، داعية ممثلي الشعب في البرلمان العراقي ولجنتي التربية والتعليم وحقوق الإنسان البرلمانية خصوصا" لاتخاذ موقف وطني اتجاه هذه التجاوزات والاهانات بدلاً من السكوت عليها".وتابعت إن" الحديث عن الإصلاح والتغيير يحتاج إلى وقفة شعبية حقيقية وواسعة تشترك فيها جميع شرائح المجتمع ليس لمناصرة حملة الشهادات العليا في مطاليبهم فقط، وإنما للضغط على الرئاسات الثلاث للمباشرة باتخاذ خطوات واضحة وصريحة وحازمة لبداية جديدة تحسم الكثير من القضايا التي باتت تهدد حقوق الإنسان والاستقرار في البلد، وتطبيق العدالة عبر المساءلة والمحاسبة ومعاقبة الفاسدين والمتسببين في ألحاق الضرر بحياة المواطن العراقي وإهدار المال العام وتوفير مستلزمات العيش الكريم للعراقيين جميعا نساءً ورجال وشباب وأطفال".انتهى

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