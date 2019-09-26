2019/09/26 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الداخلية تمهل «لجنة عليا» ٧٢ ساعة للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا

بغداد -

كلمة

شكّل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لجنة

تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على

المتظاهرين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي ببغداد من قبل

فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد.

وذكر المكتب في بيان ورد لـ «كلمة»، ان" الاسدي

أمهل اللجنة 72 ساعة لتسليم تقريرها النهائي"، مشدداً على أن"

الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين".

ودعا الاسدي الجميع الى "حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان

العراقي وخصوصاً العلماء وحملة الشهادات العليا".

وكانت قوات مكافحة الشغب قد فضت اعتصام أصحاب الشهادات العليا أمام

مجلس الوزراء وسط بغداد الذي استمر لأكثر من 100 يوم للمطالبة

بالتعيين وفرص العمل بخراطيم المياه القوية في طريقة اعتبرها

مراقبون وناشطون ونواب بأنها طريقة معيبة ومهينة امس الاربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تمهل «لجنة عليا» ٧٢ ساعة للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تمهل «لجنة عليا» ٧٢ ساعة للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).