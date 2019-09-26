مفتشية الداخلية تشكل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء على حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكّل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادت العليا في منطقة العلاوي ببغداد من قبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد.وذكر بيان للمكتب ان الاسدي الزم أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة أقصادها 72 ساعة، مشدداً على أن […]

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