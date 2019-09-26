الكمارك … اتلاف ادوية بشرية مخالفة في كمرك مطار البصرة الدولي

2019/09/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس ٢٠١٩/٩/٢٦ عن اتلاف ادوية بشرية في مطار البصرة الدولي كونها مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد .وجاء في بيان للهيئة العامة أن عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة ( ٦٨/ثانياً ) من قانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل وضمن محاضر اتلاف أصولية بحضور ممثلين من وزارة الصحة والجهات الساندة لهيئة الكمارك. يأتي […]

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