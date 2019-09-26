الكعبي: الرئاسات الثلاث متفقة على تنفيذ البرامج المتعلقة بتمكين المرأة العراقية

2019/09/26 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان الرئاسات الثلاث متفقة على تنفيذ كافة البرامج المتعلقة بتمكين المرأة العراقية.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي استقبل، اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الهولندية ببغداد تشيرد هوكسترا ومدير برامج المعهد الهولندي لدعم الديمقراطية متعددة الاحزاب والوفد المرافق له”.





وقال الكعبي، ان “هيئة رئاسة مجلس النواب والحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية متفقة على تنفيذ كافة البرامج والاستراتيجيات الهادفة الى تمكين المرأة وتطوير القابليات ، ومثل هذا الامر يتطلب تعاون مباشر مع الدول التي لديها تجربة طويلة بهذا الشأن”.





ودعا الكعبي، المعهد الهولندي الى “توقيع اتفاق تعاون مع مجلس النواب بهدف تنفيذ البرامج المتخصص بها سيما وانه يملك خبراء متخصصين بتطوير القابليات النيابية”، مبينا ان “مجلس النواب يسعى دوما للعمل المباشر مع الشركاء لتحقيق اكبر فائدة ممكنة من تجارب الاخرين، خاصة وان العراق حديث العهد بما يعرف بالتعددية الحزبية ويتطلب جهد ووقت طويل لتطوير قابليات المؤسسات سواء الرسمية او منظمات المجتمع المدني”.

من جانبه، ذكر القائم بالأعمال الهولندي، ان “حكومة بلاده وضعت العراق ضمن اولوياتها وهي سنويا تخصص مبلغ 50 مليون دولار لتنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بتطوير القطاعات العراقية وخاصة الزراعة والري وخلق المشاريع المحققة للتنمية وتامين فرص العمل ، وكذلك دعم حكومة العراق في حربها على الفكر المتطرف ممثلا بتنظيم داعش وايضا برامج عودة الاستقرار ودعم النازحين”.





وأوضح البيان، انه “جرى في ختام اللقاء الاتفاق على تكثيف برامج الزيارات المتبادلة على مستوى اللجان النيابية والمستوى التنفيذي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.





وأكد الكعبي، “دعم هيئة رئاسة مجلس النواب لكافة البرامج التطويرية التي تسعى السفارة الهولندية لتنفيذها في العراق”.

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