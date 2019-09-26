النائب العتابي حول حادثة حرق شاب من اهالي الكوت لنفسه: إنذارات وتحذيرات لابد أن ينتبه لها رئيس الوزراء

2019/09/26 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي، ان حادثة حرق شاب من اهالي الكوت لنفسه ما هي الا إنذارات وتحذيرات لابد أن ينتبه لها رئيس الوزراء.وقال العتابي في بيان “في ضجة رفع التجاوزات تعرضت بلدية الكوت للشاب سامي احد ابناء المدينة منذ ثلاثة أيام وهو يصبر في كل مرة واليوم وبعد أن كسّرت البلدية […]

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