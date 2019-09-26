2019/09/26 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق حول ماجرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات لطلبة حملة الشهادات العليا.وذكر مراسل وكالة وطن ان رئيس الجلسة الدكتور بشير الحداد وجه بتشكيل لجنة برلمانية خاصة من لجنة الأمن والدفاع النيابية ولجنة التعليم العالي ولجنة حقوق الإنسان للتحقيق حول ماجرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات طلبة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يشكل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق حول ماجرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات طلبة حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يشكل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق حول ماجرى من أحداث وتجاوزات في مظاهرات طلبة حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).