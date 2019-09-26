كتلة المالكي ترد على الحكمة: حضور “علوش” لمؤتمر المناخ “طبيعي”

2019/09/26 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي ، حضور امينة بغداد ذكرى علوش ضمن الوفد العراقي في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة الخاصة بالمناخ “طبيعي”، مشيرا الى ان من حق رئيس الجمهورية دعوة من يراه مناسبا ضمن وفده .

واضاف الشبلي لـ” كلكامش برس” ، ان ” من حق رئيس الجمهورية اصطحاب اي مسؤول كونه يمثل رمز الدولة لتمثيل العراق في اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة .

واكد ان” العاصمة بغداد تمثل واجهة العراق وحضور ذكرى علوش طبيعي بصفتها امينة بغداد “.

واشار الى ان” الاجتماع الاول كان مؤتمرا للمناخ ، ولا توجد مخالفة قانونية لحضور امينة بغداد ضمن وفد رئيس الجمهورية “.

واضاف ان” السياقات القانونية تؤكد على ضرورة ان تكون هناك موافقة تحصل من رئيس الجمهورية بصفة اجازة وربما تكون حاصلة “.

وطالب نائب رئيس كتلة الحكمة المعارضة، فرات التميمي، بإعفاء أمينة بغداد ذكرى علوش من منصبها، لفشلها بمهمتها مع تراجع كبير في مستوى الخدمات رغم صرف مبالغ كبيرة على هذا القطاع من دون ان يلمس المواطن اي تحسن او إحداث نقلة نوعية في واقع بغداد الخدمي كما وجه التميمي سؤالاً الى الرئاسات حول اصطحاب أمينة بغداد ضمن وفد رئيس الجمهورية برهم صالح الى اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك.

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