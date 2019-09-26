2019/09/26 | 17:05

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مجلس حقوق الإنسان يتبنى مشروع قرار قدمته إيران حول فنزويلا بتأييد 18 دولة

مجلس حقوق الانسان في جنيف يمدد ولاية فريق الخبراء الدوليين

والاقليميين البارزين حول اليمن برئاسة كمال الجندوبي لمدة عام

اضافية.

قرار التمديد لفريق الخبراء برئاسة الجندوبي حظي بموافقة 22 دولة

ورفض 12 دولة وغياب 11 دولة.

البعثة الديبلوماسية السعودية نشطت خلال الأيام الماضية مع ممثلي

دول التحالف الآخرين لمنع صدور قرار التمديد والتصويت لصالح المشروع

الذي يدعو لدعم لجنة هادي.

مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتبنى مشروع قرار قدمته الجمهورية

الإسلامية في إيران حول فنزويلا بتأييد 18 دولة ومعارضة 6 دول

وغياب 23.

القرار المعتمد ينص على تعزيز العلاقات والمساعدة التقنية لجمهورية

فنزويلا البوليفارية في مجال حقوق الانسان

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