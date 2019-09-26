مركز شرطة في ميسان يتنصل عن تنفيذ عشرات أوامر القبض

2019/09/26 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباركشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في ميسان، يوم الخميس، ان مركز شرطة في المحافظة تلكئ في تنفيذ اوامر قبض على متهمين، فيما ابقى العديد من القضايا بدون حسم، فيما أشار الى احتمالية وجود شبهات فساد.

وذكر بيان المكتب، تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، انه "أحد مراكز الشرطة في ميسان تأخر من حسم 165 قضية ودعوى قضائية وعدم تنفيذه لـ 109 أمراً قضائيا بالقبض على المتهمين".

واضاف البيان، "وردت العديد من الشكاوى، حيث تمكنت إحدى اللجان في محافظة ميسان من اكتشاف تلكؤ أحد مراكز الشرطة في المحافظة من حسم 165 دعوى وقضية تحقيقية على الرغم من تأكيد الوزارة والمفتشية على مفاصل ودوائر الوزارة من حسم قضاياها التحقيقية ضمن السقوف الزمنية المحددة.



كما اكتشفت اللجنة التفتيشية عدم تنفيذ المركز لأوامر قبض قضائية بحق متهمين بلغ مجموعها 106 أمر، في مخالفة صريحة للقانون.

من جانبها وجهت اللجنة التفتيشية ادارة المركز بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة ضدها ومراعاة تطبيق الاجراءات الادارية والقانونية في العمل، حسب البيان.

ووفق البيان، قامت اللجنة "بإعداد تقرير مفصل لمراجعها بالقضية أشارت فيه الى احتمالية وجود شبهات فساد وراء تعمد التأخير في حسم القضايا التحقيقية وعدم تنفيذ أوامر القبض القضائية، ولا زالت التحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المقصرين بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".



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