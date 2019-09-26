الحداد يوجه بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما جرى في مظاهرات حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشأن ما جرى في مظاهرات حملة الشهادات العليا.

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