نقل أكثر من مليون ونصف مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية خلال العام الحالي

2019/09/26 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ،اليوم الخميس، نقل أكثر من مليون ونصف المليون مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية خلال العام الحالي.

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