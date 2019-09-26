2019/09/26 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RB3juJhOTEU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مبادرة الهاتف الذكي للمكفوفين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مبادرة الهاتف الذكي للمكفوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).