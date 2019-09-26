“نظام اشلون : عندما يستخدم الابتكار في اختراق الدول”

2019/09/26 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا.د.غادة عامر أستاذ هندسة الطاقة الكهربائية زميل كلية الدفاع – أكاديمية ناصر العسكرية العليا شعر الناس في معظم دول العالم

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