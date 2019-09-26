ائتلاف المالكي يدعو عبد المهدي لأمر بشأن قصف الحشد الشعبي

2019/09/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القيادية في ائتلاف دولة القانون، النائب عالية نصيف، الأربعاء، ان اللجان التحقيقية تشكل من أجل تسويف الأمور، خصوصا ان نتائجها لا تطبق.

وقالت نصيف، ان “اغلب اللجان التي تشكل في السلطة التنفيذية او التشريعية، تشكل من أجل تسويف الامور، ولهذا نلاحظ ان نتائج اللجان، لم تطبق حتى الساعة”.

وبينت ان “الاعتداءات التي حصلت على الحشد الشعبي، واضحة بانها اعتداءات خارجية، ولهذا يجب ان يكون للعراق موقفاً، واذا لم تكن له القدرة على التحرك نحو المحافل الدولية، تكون له قدرة في الاحتفاظ بحقه، فعليه الاعلان بحقه بالرد واقامة الشكوى امام المجتمع الدولي”.

وشددت القيادية في ائتلاف دولة القانون انه “على رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبدالمهدي، ان يصارح الشعب العراقي ويعلن امام الشعب بان الاعتداء على الحشد الشعبي كان خارجياً، وهو يحتفظ بحق الرد واقامة الشكوى امام المجتمع الدولي”.

وتعرضت عدة مواقع ومعسكرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة في العراق الى استهدافات مماثلة بطيران مسير.

ويتهم قادة الحشد امريكا واسرائيل بالوقوع وراء قصف مواقع الحشد الشعبي في العراق، وهو أمر نفته أمريكا وتؤكده ضمنياً تل ابيب.

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