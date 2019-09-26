أردغان ونظيره الامريكي دونالت ترامب يلتقيان في نيويورك

2019/09/26 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك في آخر يوم من زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وغردت الرئاسة التركية على “تويتر” أن أردوغان حضر حفل استقبال أقامه ترامب، ونشرت صورة للرئيس التركي وزوجته أمينة مع ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا.وشارك رئيس الجمهورية رجب […]

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