عصابات التهريب في ولاية أوهايو الامريكية تقوم بعملية خاصة فوق سجن كوياهوغا

2019/09/26 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..قامت طائرة مسيرة يبدو أنها تابعة لإحدى عصابات التهريب في ولاية أوهايو الأمريكية، بعملية خاصة فوق سجن كوياهوغا شمال شرقي الولاية.” ورصدت كاميرا في منطقة الترفيه في سجن مقاطعة كوياهوغا نزيلا يراقب السماء قبل أن يسقط عليه طرد، فيلقي عليه قميصه ويحمله ويخرج من مجال الكاميرا، بحسب موقع إخبارية محلية أمريكية.” وأكد مكتب […]

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