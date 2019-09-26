تدمير 7 أوكار لداعش تحوي مئات المتفجرات في الأنبار

2019/09/26 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تدمير 7 أوكار لداعش تحوي مئات المتفجرات في محافظة الأنبار.

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