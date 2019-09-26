مفتشية الداخلية تشكل لجنة تحقيقية للنظر بملابسات الاعتداء على حملة الشهادات العليا

2019/09/26 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المفتشية في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، إن "المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي شكل لجنة تحقيقية من مديرية حقوق الإنسان للوقوف على حيثيات الاعتداء على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي ببغداد من قبل فوج فض الشغب التابع لمديرية شرطة بغداد".وأضافت "على أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة أقصاها 72 ساعة"، مشدداً على أن "الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمعتدين"، داعياً الجميع الى "حفظ النظام واحترام القانون وكرامة الإنسان العراقي وخصوصاً العلماء وحملة الشهادات العليا".انتهى.ص.هـ.ح.

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