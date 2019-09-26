محافظ صلاح الدين يدعو الى اجتماع لمعرفة الاسباب التي تمنع النازحين في مخيم محطة بلد من العودة الى ديارهم

2019/09/26 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا محافظ صلاح الدين، المهندس عمار جبر خليل، اليوم الخميس، الى اجتماع عاجل لمجلس المحافظة، لمعرفة الاسباب والجهات التي تمنع النازحين في مخيم محطة بلد من العودة الى ديارهم في منطقة سيد غريب.

وقال بيان لمكتبه تلقته "الغد برس"، ان "ذلك بحضور القادة الامنيين خاصة بعد قيام المحافظة بتجهيز ابراج وكاميرات وكرفانات كان البعض يعدها عائقا يحول دون عودتهم".





واكد محافظ صلاح الدين، وفقا للبيان ان "عودة النازحين الى مناطقهم يتم وفق طلبهم ولا توجد اية ضغوط عليهم، وان الخدمات سيتم توفيرها لهم بعد عودتهم للمحافظة عليها من العبث والسرقة"، مشيرا الى ان "جلوس الانسان في ارضه وبين اهله افضل من بقائه مشردا".

واكد خليل انه "سيعمل وبتكاتف كل الجهود لإيجاد حل سريع لهذا الملف الانساني".

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