أمريكا.. الحرائق تلتهم ملايين الحيوانات والهكتارات في بوليفيا

2019/09/26 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أسفرت الحرائق التي أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار في بوليفيا، عن نفوق ما لا يقل عن مليوني حيوان والقضاء على

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