استثمار المثنى: صناعة الاسمنت في المحافظة تشهد تطوراً كبيراً

2019/09/26 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

أعلنت هيئة استثمار المثنى، عن خطة تخص الطاقة الإنتاجية لمعامل الاسمنت الاستثمارية في المحافظة والتي ستصل في العام القادم إلى ٦ ملايين طن

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