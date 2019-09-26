العثور على اوكار وعبوات لداعش في الانبار

2019/09/26 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ، الخميس، العثور على اوكار وعبوات ناسفة تابعة لعصابات داعش الاجرامية في محافظة الانبار.

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