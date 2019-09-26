2019/09/26 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني ، الخميس، العثور على اوكار وعبوات ناسفة تابعة لعصابات داعش الاجرامية في محافظة الانبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على اوكار وعبوات لداعش في الانبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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