2019/09/26 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد فلاح بنيران مجهولين شمال شرقي محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد فلاح بنيران مجهولين شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد فلاح بنيران مجهولين شمال شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).