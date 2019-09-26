2019/09/26 | 17:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، الخميس، باستشهاد فلاح بنيران مجهولين شمال شرقي محافظة ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد فلاح بنيران مجهولين شمال شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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