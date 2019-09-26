“بالصور” الصداري البيضاء تثور ضد واقع الصحة..أطباء يقودون تظاهرة ضد الفساد والاستهتار بحياة المرضى

2019/09/26 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم أطباء بغداد ثورة ضد الفساد المستشري في وزارة الصحة والاستهتار بحياة المرضى وعدم توفير العلاجات اللازمة.وتظاهر عشرات الاطباء مرتدين “الصداري” البيضاء قرب وزارة الصحة للمطالبة بانقاذ الواقع الصحي الذي يشكو الاهمال والتجاهل.

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