مساع نيابية لتضمين منحة الطلبة في موازنة 2020

2019/09/26 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

دعت لجنة التعليم العالي النيابية، الخميس، ضرورة تضمين موازنة 2020 التخصيصات اللازمة لتطبيق قانون منحة ...

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