2019/09/26 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يصوت بعدم الموافقة على إعادة منتسبي الداخلية والدفاع ممن لايملكون الشهادة الدراسية

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