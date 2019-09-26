2019/09/26 | 18:07

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العراق والتشيك يوقعان محضر اعمال الدورة الثالثة لاجتماعات اللجنة المشتركة

وقع الجانب العراقي مع الجانب التشيكي، محضر اعمال الدورة الثالثة

لاجتماعات اللجنة العراقية التشيكية للتعاون الاقتصادي والعلمي

والثقافي في بغداد.

وذكر بيان لوزارة النقل، ان" الجانبين اتفقا على الاستمرار في عقد

لقاءات اللجنة العراقية التشيكية في المستقبل مع مشاركة ممثلي

الاعمال التجارية لتشجيع وتطوير العلاقات التجارية من اجل زيادة حجم

التبادل التجاري بما يتناسب مع الامكانيات الاقتصادية بين البلدين ،

والتعاون في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها دور مهم

في عملية التنمية الاقتصادية ودورها الفاعل في تشغيل العمالة وتعظيم

الناتج المحلي الاجمالي سيما وان العراق يمر بمرحلة تحول اقتصادي

تهدف الى تنشيط القطاع الخاص وبناء جسور الثقة بين القطاعين الخاص

والعام".

واضاف" كما جرى الاتفاق على تشجيع مشاركة الشركات التجارية في

المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين وتشجيع التعاون الصناعي

والتقني في مجالات تكرير النفط الخام والصناعات الكيمياوية

والبتروكيمياوية والصناعات التعدينية وانشاء وتطوير البنى التحتية

وصناعة السيارات ومعدات الدعم اللوجستي اضافة الى التعاون في قطاع

الطاقة وبالاخص تصفية النفط وفي بناء القدرات في تقنيات الحماية

البيئية".وتابع" كذلك تم الاتفاق على دعم تطوير التجارة الزراعية المشتركة

وتنمية العلاقات الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار وتبادل

المعلومات حول المناخ الاستثماري الحالي وانظمة التسهيلات

الاستثمارية الحالية فضلا عن الاهتمام في مواصلة وتعزيز التعاون في

مجال حماية البيئة".واشار الى" الاتفاق على دعوة العراق الى المؤتمرات العالمية الخاصة

بمنهجيات التطوير الاداري واستخدام تكنولوجيا المعلومات ،بالاضافة

الى فتح قنوات الاتصال مع المراكز المخصصة لإقامة برامج تدريبية

وورش عمل مشتركة للاستفادة من الخبرات التشيكية في المجالات

كافة".يذكر ان وزارة النقل استضافت اعضاء اللجنة العراقية التشيكية

المشتركة خلال الفترة المقررة لانعقاد الاجتماعات في بغداد.

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